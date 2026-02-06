Kamate promosso | sarà aggregato alla prima squadra in attesa di Dumfries

La società ha deciso di promuovere Issiaka Kamate in prima squadra. Il giovane centrocampista sarà aggregato ai grandi, in attesa di capire se prenderà il posto di Dumfries, che sembra sempre più vicino alla partenza. La serata di Coppa Italia ha portato una buona notizia per il ragazzo, che ora si prepara a una nuova sfida con i grandi.

