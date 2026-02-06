Kamate promosso | sarà aggregato alla prima squadra in attesa di Dumfries
La società ha deciso di promuovere Issiaka Kamate in prima squadra. Il giovane centrocampista sarà aggregato ai grandi, in attesa di capire se prenderà il posto di Dumfries, che sembra sempre più vicino alla partenza. La serata di Coppa Italia ha portato una buona notizia per il ragazzo, che ora si prepara a una nuova sfida con i grandi.
Tra le note più liete della serata di Coppa Italia tra Inter e Torino c’è senza dubbio Issiaka Kamate. Il ventunenne esterno francese, uno dei profili più interessanti dell’Inter Under 23, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante sfruttando al massimo l’occasione concessagli da Cristian Chivu. Schierato titolare, Kamate ha risposto con una prestazione di personalità, impreziosita dall’assist per Ange-Yoan Bonny che ha sbloccato il match e indirizzato la qualificazione nerazzurra. Non era la prima volta che il suo nome compariva tra i convocati della Prima Squadra, ma quella di mercoledì sera rappresenta il suo esordio assoluto in nerazzurro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
