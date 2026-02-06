La Juventus Under 16 torna alla vittoria contro il Sassuolo, con un netto 5-0. Dopo una pausa inattesa, i ragazzi di Fabio Zaccaria riprendono la strada dei tre punti, confermando le buone abitudini e mostrando nuovi interpreti. La partita si è conclusa con un successo chiaro e senza sorprese, riportando il team in classifica.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, nuovi interpreti ma stesse abitudini: contro il Sassuolo torna la vittoria in campionato dopo uno stop inatteso. Le impressioni dopo il match contro gli emiliani. Dopo una sconfitta fuori casa inattesa, la Juventus Under 16 torna alla vittoria e lo fa nella maniera in cui ci ha abituato durante tutta la stagione: 5 gol al Sassuolo e altri 3 punti in cassaforte. Ecco di seguito le impressioni che ha lasciato la gara contro i neroverdi, partendo da alcune nuove pedine nell’11 titolare per poi finire con l’esordio di uno dei rinforzi arrivati nella sessione invernale del calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 16, ripresa la rotta vincente contro il Sassuolo: 5 gol per tornare ai 3 punti. Il focus sui classe 2010 bianconeri

