Juventus travolta a Bergamo | Spalletti sbaglia i cambi l’Atalanta fa 3-0 e vola in semifinale

La Juventus esce dal campo di Bergamo con una sconfitta pesante. L’Atalanta vince 3-0 e vola in semifinale di Coppa Italia. Spalletti commette errori nei cambi e la sua squadra non riesce a reagire. La partita si mette subito male per i bianconeri, che subiscono due gol nel primo tempo. Nel secondo, l’Atalanta controlla e segna ancora, chiudendo i giochi. La Juventus si ferma qui nella corsa al primo trofeo stagionale.

La corsa della Juventus in Coppa Italia si schianta contro il muro dell’ Atalanta, che al Gewiss Stadium infligge un pesantissimo 3-0 ai bianconeri, sancendo il fallimento del primo traguardo stagionale per la formazione di Luciano Spalletti. Nonostante un avvio di gara dominato sul piano del palleggio e della proposta offensiva, i torinesi sono crollati sotto i colpi di Scamacca, Sulemana e Pasalic, pagando a caro prezzo un’inefficacia realizzativa cronica e alcune scelte tattiche del proprio allenatore che, nella ripresa, hanno spianato la strada alla strategia di Raffaele Palladino. Dominio sterile e il peso degli episodi.🔗 Leggi su Como1907news.com

