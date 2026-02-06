juventus palladino siamo stati concreti e cinici

Dopo la vittoria per 3-0 contro la Juventus, Raffaele Palladino si presenta con poche parole. Il tecnico dell’Atalanta spiega di aver scelto un atteggiamento concreto e cinico, e i risultati si sono visti. La sua squadra ha dominato senza troppi fronzoli, portando a casa un successo importante.

Il commento di Palladino Le parole di Raffaele Palladino dopo la vittoria per 3-0 della sua Atalanta contro la Juventus di Luciano Spalletti. "Ringrazio i ragazzi, la società e dedichiamo la vittoria ai tifosi: stasera lo stadio era una bolgia e ci siamo fatti trascinare. Una serata magica, ci teniamo

