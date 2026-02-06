Juventus | novità kit per la stagione 2025 26

La Juventus presenta il nuovo kit per la stagione 202526. Questa volta i tifosi si trovano davanti a una sorpresa: la quarta maglia ufficiale cambia completamente stile. Realizzata da Adidas con lo Studio Sgura di Milano, la maglia si distingue per le strisce orizzontali in bianco, abbandonando le tradizionali linee verticali bianconere. La scelta ha già acceso le discussioni tra i supporters, che si chiedono se questa novità possa portare fortuna alla squadra.

La Juventus stupisce ancora una volta i tifosi con una novità kit per la stagione 202526: la quarta maglia ufficiale, realizzata da Adidas in collaborazione con lo Studio Sgura di Milano, rompe con la tradizione delle strisce verticali bianconere per adottare un audace design a strisce orizzontali in bianco

