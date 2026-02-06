Juventus Next Gen Chiellini | Tentammo di ingaggiare Haaland e i fratelli Bellingham

Giorni fa, la Juventus Next Gen ha aperto le porte a un workshop dedicato alla gestione dei giovani talenti. Durante l’evento, Chiellini ha raccontato di aver provato a portare in squadra Haaland e i Bellingham, ma non è riuscito a convincerli. L’ex difensore ha spiegato le difficoltà di attirare i grandi nomi e ha parlato delle strategie usate per sviluppare i giovani promesse della rosa. La discussione ha offerto uno sguardo concreto sulle sfide della società bianconera nel coltivare il futuro del calcio italiano.

Un workshop dedicato al rapporto tra il calciatore e la gestione del talento all’interno della Juventus Next Gen offre uno sguardo approfondito sulle dinamiche di convivenza tra allenatore, staff e giovani atleti. Il focus è sull’equilibrio tra formazione, disciplina e opportunità, con un approccio orientato ai fatti e al percorso di crescita individuale e collettiva. Nel contesto della Next Gen, l’allenatore Brambilla mantiene un dialogo di confronto costante con lo staff, basato su una stima reciproca che sostiene la quotidianità del lavoro. Si tratta di un modello di responsabilità condivisa all’interno di un team che conta circa 20 figure professionali, ciascuna con un ruolo definito e cruciale per il risultato della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Claudio Chiellini rivela che in passato la Juventus Next Gen ha tentato di portare in squadra Haaland e i fratelli Bellingham, senza però riuscirci.

Nell'excursus Chiellini spiega anche quello che è stato il percorso della sua carriera, dove è passato da essere un agente a diventare dirigente: Il mio cammino nel calcio è cominciato molto presto:

Juventus Next Gen, Claudio Chiellini è intervenuto così al workshop Il Rapporto col Calciatore organizzato da Piace Formazione.

