Juventus-Lazio domenica 08 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Difficile che segnino gli ospiti

Questa domenica sera, all’Allianz Stadium, si gioca Juventus contro Lazio. La Juventus cerca di dimenticare subito l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta, mentre la Lazio arriva senza grandi aspettative in un match difficile. Le formazioni sono ufficiali, e anche se i pronostici sono aperti, molti scommettono su una partita a senso unico, con poche chance per gli ospiti di segnare.

Domenica sera la Juventus ospita la Lazio ad Allianz Stadium per mettersi subito alle spalle l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta. Il ko con la Dea è stata molto pesante nel risultato anche se la Vecchia Signora ha giocato una buona gara. Non è però la prima volta che i bianconeri creano tanto e.

