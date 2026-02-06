La Juventus ancora fa fatica a segnare. La sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta nei quarti di Coppa Italia mette in luce i problemi offensivi dei bianconeri. La squadra non riesce a trovare la via del gol e il momento difficile si fa sentire sempre di più. Ora la dirigenza deve capire come invertire questa tendenza prima che la stagione diventi troppo complicata.

La sconfitta netta per 3-0 rimediata il 5 febbraio 2026 contro l’Atalanta nei quarti di Coppa Italia ha messo impietosamente in evidenza uno dei nodi irrisolti della stagione bianconera: la crisi cronica del gol. La Juventus di Luciano Spalletti ha dominato per lunghi tratti il possesso e creato una discreta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: l’attacco continua a latitare

Approfondimenti su Juventus Atalanta

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Atalanta

Argomenti discussi: Monte ingaggi e stipendi della Juventus 2025/2026 | DAZN News IT; Calciomercato Juventus, suggestione Kolo Muani: tutti i nomi per l’attacco; Vice Yildiz? Un altro Openda? Il senso di Boga in questa Juventus; Atalanta-Juventus LIVE.

Juventus, il prezzo di non aver investito sull’attacco: 116 tiri per non vincereLa Juventus esce dalla Coppa Italia e conferma di essere colpita dalla malattia dell'incapacità di finalizzare il gioco creato. Poteva intervenire sul mercato e non l'ha fatto e adesso ... panorama.it

Juve ancora guai in attacco, l’Atalanta in semifinale di Coppa ItaliaSarà l' Atalanta la seconda semifinalista di Coppa Italia 2026 , la formazione nerazzurra ha battuto nettamente la Juventus ed ora aspetta la vincente tra Bolog ... sportface.it

Schlager lascerà il Lipsia, la Juventus continua a pensarci: la situazione e il piano facebook

La Juventus continua a lavorare su Randal Kolo Muani. Nuovi contatti tra le parti e pista ancora aperta [Matteo Moretto] x.com