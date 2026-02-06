Juventus il prezzo di non aver investito sull’attacco | 116 tiri per non vincere

La Juventus esce dalla Coppa Italia senza aver fatto il risultato sperato. La sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta costa cara e accelera le polemiche sull’attacco della squadra. La squadra ha tentato 116 tiri in tutta la stagione, ma i gol non sono arrivati. La perdita di questa occasione pesa molto, soprattutto perché rappresentava l’unico trofeo ancora alla portata. La squadra di Spalletti, finora, non è riuscita a trovare continuità e ora si trova a dover affrontare una stagione complicata.

La sconfitta di Bergamo che è costata alla Juventus l’eliminazione dalla Coppa Italia, unico trofeo ragionevolmente alla portata in questa stagione, è stata l’ottava partite su 21 non vinta da Luciano Spalletti. Fin qui, quella più dolorosa perché ha portato a un verdetto definitivo e non riparabile, ma anche per la consapevolezza che è stata originata da uno schema che fino a maggio non potrà essere modificato. La Juventus continua a perdere o pareggiare partite nelle quali torna a casa con la sensazione di essere stata sfortunata. Di non aver capitalizzato il gioco fatto, le occasioni create e la mole di lavoro. 🔗 Leggi su Panorama.it

