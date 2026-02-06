Juventus eliminazione senza drammi | perché il 3-0 di Bergamo è diverso dal fallimento con l’Empoli

La Juventus esce ancora una volta dalla Coppa Italia ai quarti. Questa volta lo fa con un pesante 3-0 contro l’Atalanta a Bergamo. La sconfitta non lascia lo stesso strascico di delusione del fallimento con l’Empoli, perché stavolta la squadra ha affrontato una avversaria forte, e il risultato è stato chiaro. I bianconeri non sono riusciti a reagire, ma la partita ha mostrato differenze rispetto a precedenti eliminazioni.

La Juventus saluta la Coppa Italia ai quarti di finale per il secondo anno consecutivo, cadendo sotto i colpi di un'Atalanta implacabile che impone un pesantissimo 3-0 agli uomini di Luciano Spalletti. Nonostante il verdetto del campo sia identico nel posizionamento a quello della passata stagione, la serata del Gewiss Stadium racconta una storia diametralmente opposta rispetto al fallimento tecnico e umorale vissuto dodici mesi fa. Se il tabellino condanna i bianconeri, la prestazione e il clima post-partita delineano una squadra che, a differenza della precedente gestione, non appare al capolinea ma in piena evoluzione.

