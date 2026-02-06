Juventus Conceição tanti numeri ma poco incisivo | il caso

La Juventus esce sconfitta da Bergamo in una serata difficile. Conceição ha mostrato numeri positivi, ma la sua presenza in campo non ha portato la svolta che ci si aspettava. La squadra fatica a trovare fluidità e lo si è visto chiaramente nel gioco, poco incisivo e spesso impreciso. La partita si è conclusa con più dubbi che certezze per i bianconeri, che ora devono rimettersi in carreggiata in vista delle prossime sfide.

