Juventus | blindatura per Yildiz?

La Juventus sta lavorando duramente per blindare Kenan Yildiz. Nonostante il momento difficile, con la sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia e il futuro di Spalletti ancora incerto, la dirigenza ha deciso di puntare forte sul giovane attaccante. Yildiz prolungherà il contratto fino al 2030, con una possibilità di estensione. La società vuole assicurarsi le prestazioni del talento tedesco per i prossimi anni, in un progetto che punta a rafforzare la squadra a lungo termine.

