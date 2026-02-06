Juventus Beaumille Boga è ingiocabile quando sta bene

Beaumille dice che Boga diventa imprendibile quando sta bene. L’ex ct dell’Angola, ora tornato a parlare di calcio, spiega che il talento del giocatore della Juventus può fare la differenza, ma solo se è in forma. Ha infatti sottolineato come, in quelle condizioni, Boga sia difficile da fermare per qualsiasi avversario.

Intervista esclusiva di TuttoJuve a Beaumille La redazione di TuttoJuve ha contattato, in esclusiva, l'attuale CT dell'Angola che in passato è stato selezionatore della Costa D'Avorio dal 2020 al 2022, Patrice Beaumelle, per parlare approfonditamente del suo ex calciatore Jeremie Boga e non solo: Le parole su Boga Ti aspettavi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

