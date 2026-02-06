Juventus-Atalanta | dispositivo d’ordine potenziato

La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si è giocata giovedì 5 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo. I nerazzurri hanno vinto 3-0, ma al di là del risultato, le forze dell’ordine hanno messo in campo un dispositivo di sicurezza potenziato. La presenza di agenti e misure di controllo ha assicurato che l’evento si svolgesse senza problemi, anche in un contesto di grande attenzione.

La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, disputata giovedì 5 febbraio 2026 al Gewiss Stadium di Bergamo e vinta nettamente dai nerazzurri per 3-0, non ha registrato solo un dominio sportivo ma anche un intervento preventivo delle forze dell'ordine per garantire la massima sicurezza.

