Juve stop per Conceição | adduttore ko e forfait possibile con la Lazio

La Juventus rischia di perdere uno dei suoi attaccanti più promettenti per il match di domenica contro la Lazio. Francisco Conceição si è infortunato all’adduttore e le sue condizioni sono ancora da valutare. Se il dolore peggiorerà, potrebbe anche saltare la sfida all’Allianz Stadium, lasciando i bianconeri con qualche problema in attacco. I medici stanno monitorando attentamente la situazione, ma la sensazione è che la sua presenza non sia ancora sicura.

La Juventus deve fare i conti con l'infermeria nel momento più delicato della stagione. Archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia, il quartier generale della Continassa si concentra ora sul big match di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Lazio, ma le notizie che arrivano dallo staff medico impongono massima prudenza su un protagonista atteso: Francisco Conceição. Il talento portoghese, reduce dalla titolarità contro l'Atalanta, è stato fermato da un sovraccarico muscolare all'adduttore destro. Una situazione che ricalca parzialmente quanto accaduto a Kenan Yildiz nei giorni scorsi; tuttavia, se per il numero 10 turco il rientro in gruppo sembra ormai certo, per "Chico" la gestione sarà caratterizzata da una cautela molto più marcata.

