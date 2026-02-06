Juve emergenza esterni contro la Lazio | stop per Conceição ansia Yildiz

La Juventus si trova a dover affrontare un’emergenza esterni in vista della partita contro la Lazio. Francisco Conceição ha infatti subito un infortunio muscolare all’adduttore destro e rischia di saltare la sfida. L’esterno portoghese ha accusato dolore al rientro dalla trasferta di Coppa Italia contro l’Atalanta, e ora i medici bianconeri stanno valutando il suo recupero. La situazione si fa complicata per Allegri, che dovrà trovare soluzioni alternative per la fascia.

L'allarme muscolare che ha colpito la Continassa si estende a Francisco Conceição. Secondo quanto appreso nelle ultime ore, l'esterno portoghese è alle prese con un sovraccarico all'adduttore destro, riscontrato al rientro dalla trasferta di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il calciatore, pilastro delle ultime rotazioni di Thiago Motta, verrà sottoposto a test decisivi durante la rifinitura di sabato. La situazione si complica per il tecnico bianconero, che deve monitorare parallelamente anche le condizioni di Kenan Yildiz. Il numero 10, già preservato precauzionalmente a Bergamo, accusa un fastidio analogo alla coscia sinistra.

