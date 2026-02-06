Juve ancora guai in attacco l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia

L’Atalanta batte nettamente la Juventus e si aggiudica il pass per le semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri dominano la partita e ora aspettano di scoprire se affronteranno Bologna o Lazio. La Juventus fatica in attacco e questa sconfitta apre nuovi dubbi sulla sua stagione.

Sarà l’Atalanta la seconda semifinalista di Coppa Italia 2026, la formazione nerazzurra ha battuto nettamente la Juventus ed ora aspetta la vincente tra Bologna e Lazio. In questo modo la Dea avrà la possibilità di centrare il pass europeo anche attraverso la vittoria della manifestazione. L’Atalanta travolge la Juventus con un netto 3-0 e diventa la seconda semifinalista di Coppa Italia dopo l’Inter. Una serata da incorniciare per la squadra di Palladino, che davanti al pubblico della New Balance Arena firma una prestazione cinica e matura, tenendo viva la possibilità di riscattare una stagione finora vissuta tra alti e bassi.🔗 Leggi su Sportface.it

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia.

La Juventus esce di scena dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Juventus-Atalanta 1-1: gol e highlights | Serie A

Verso i playoff di Champions: Mourinho e Osimhen gli incubi di Inter e Juventus, per l'Atalanta i guai veri arriverebbero agli ottavi

Juve nei guai, attaccante cercasi: David non incide, Openda bocciatoTORINO - È la dura legge del gol. Puoi fare un gran bel gioco però se non hai il centravanti che la butta dentro difficilmente raccogli altro che un pareggio. O un passaggio del turno ai rigori in una ... msn.com

Juve Lazio, ancora problemi per Sarri: altri due calciatori biancocelesti sono a rischio per il match di domenica sera allo StadiumJuve Lazio, ancora problemi per Sarri: altri due calciatori biancocelesti sono a rischio per il match di domenica sera allo Stadium La Juve guarda alla prossima sfida di campionato con la consapevolez ... juventusnews24.com

COPPA ITALIA I Palladino dopo la vittoria con la Juve:, "Questa è l'Atalanta che vorrei sempre". Il tecnico della Dea:: "Cresciamo nelle difficoltà. Ora voglio un regalo con la Cremonese" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/02/05/coppa-italia facebook

JUVE, LA COPPA ITALIA FINISCE QUI: CONCEICAO SPRECA, TRE SCHIAFFI DALLA DEA youtu.be/HnDyEc-FURU x.com