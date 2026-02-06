Jürgen Hasse esperienze vissute e urbane

Jürgen Hasse, filosofo tedesco nato a Hagen nel 1949, ha spesso criticato il ruolo della città nella filosofia. Secondo lui, in molte riflessioni, la città resta un elemento marginale o poco considerato. Tuttavia, Hasse ha vissuto in prima persona le sue esperienze urbane, portando un punto di vista diverso. La sua analisi si concentra su come le città influenzino le vite quotidiane e le percezioni, anche se la filosofia spesso non dà loro abbastanza spazio.

«Fenomenologia della città. Spazi, emozioni, atmosfere», un saggio per Christian Marinotti Edizioni Se, come dichiara il pensatore tedesco Jürgen Hasse (Hagen, 1949), in filosofia «la città non gioca mai un ruolo significativo», altrettanto vero è la scarsa ricaduta della riflessione filosofica nell'ambito delle teorie dell'architettura e dell'urbanistica. A ben guardare, però, sembrano queste ultime discipline a risentire di un deficit di scambio culturale, soprattutto nei recenti decenni nei quali con più decisione sono avanzati i processi di estetizzazione e di autoreferenzialità che hanno riguardato la realtà urbana.

