Jazz Open 2024 | Carboni Stelar e Meute tra i protagonisti della nuova stagione musicale

A Modena, il Festival Jazz Open torna a riempire piazza Roma con un cartellone che punta forte sui nomi di Carboni, Stelar e Meute. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, portando sul palco artisti italiani e internazionali pronti a far vibrare la città con musica dal vivo.

**Jazz Open 2024: il cartellone di Modena si arricchisce con Carboni, Stelar e Meute** A Modena, in piazza Roma, il Festival Jazz Open torna a celebrare il jazz e il suo rapporto con il mondo della musica contemporanea. Ecco che, con l’annuncio dei nuovi protagonisti, il cartellone del festival – ormai iniziato – diventa ancora più ricco, con una serie di grandi nomi che si aggiungono a quelli annunciati precedentemente. Il primo gran premio è andato a **Luca Carboni**, l’unico italiano tra gli artisti internazionali presenti nella programmazione principale. Il cantautore bolognese, in occasione del suo tour “Rio Ari O Live”, si presenterà a Modena il **17 luglio** con una performance particolarmente emozionante, in piazza Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Jazz Open 2024

A Modena arriva una ventata di musica con i nuovi headliner del Jazz Open.

Il Jazz Open di Modena si anima con nuove stelle.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Jazz Open 2024

Argomenti discussi: C’è anche Luca Carboni tra i protagonisti del JAZZ OPEN Modena; LUCA CARBONI, PAROV STELAR e MEUTE completano la line up di JAZZ OPEN MODENA.; Luca Carboni, Parov Stelar e Meute al festival Jazz Open in luglio a Modena; Modena, Jazz Open: da Carboni a Parov Stelar, ecco tutto il programma.

Jazz Open, le altre star. Carboni, Stelar e Meute nel cast dei super artistiIl cantautore bolognese unico italiano tra i big internazionali che si esibiranno. Appuntamento in piazza Roma dal 13 al 18 luglio per grandi emozioni. msn.com

Luca Carboni, Parov Stelar e Meute si aggiungono al cartellone dellla prima edizione italiana di JAZZ OPEN (Modena, 13-18 luglio)Luca Carboni, Parov Stelar e Meute sono i nuovi headliner che completano la programmazione di JAZZ OPEN Modena, la prima .. ondarock.it

Al Jazz Open Modena si aggiungono i concerti di Luca Carboni, Parov Stelar e Meute, oltre a quelli già annunciati di Moby, Gregory Porter, Diana Krall, Jamie Cullum, Joss Stone e Jean-Michel Jarre. Il festival si svolgerà a Modena dal 13 al 18 luglio, con una facebook

Luca Carboni, Parov Stelar e Meute al festival Jazz Open in luglio a Modena. Si aggiungono a Gregory Porter, Diana Krall, Moby, Jamie Cullum, Joss Stone e Jarre #ANSA x.com