Jannik Sinner si prepara a scendere in pista anche questa stagione, ma sulle nevi italiane qualcuno sembra già deciso a dargli fastidio. Dopo settimane di studio su temi vari e lunghe sessioni di relax, il tennis si prende una pausa e si torna a parlare di sport invernali. E proprio in questo contesto, sui pendii, ci si aspetta qualche fastidio in più per il talentuoso azzurro, che ormai non fa più notizia solo per le sue imprese sul campo.

Pronti via, si parte e l’importante è partecipare. Forse. Per due settimane metteremo a riposo i nostri straordinari master in “Vita e opere di Alfonso Signorini”, geopolitica, “fenomenologia del conflitto Ruota-Pacchi” e - in attesa di tirar fuori la laurea in “Festival di Sanremo & musicologia” - ci tufferemo nel meraviglioso mondo degli sport invernali (che il T9 in maniera inquietante traduce in “infernali”). Punto numero 1: grazie al cielo qualcuno si è ricordato di quel fenomeno di Franco Bragagna (commenterà per Sky), la Bibbia dello sport che il Dio del Tempo ha voluto pensionare ma il Dio del Buonsenso ha ripescato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, tenetevi pronti: anche sulle nevi c'è chi gli romperà le balle

