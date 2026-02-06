Jack Black adesso fa il protagonista di blockbuster

Da ilpost.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jack Black ha appena fatto un grande salto. Dopo anni passati a interpretare ruoli di secondo piano nelle commedie, ora è il protagonista di grandi blockbuster. Le case di produzione lo cercano per attirare il pubblico giovane e portare a casa grandi incassi. Black diventa così uno degli attori più richiesti nel cinema commerciale.

Dopo una carriera da comprimario di commedie, adesso è l'attore più richiesto per i film per ragazzi che puntano a incassare tantissimo Fino al 2017 Jack Black era un attore molto noto e amato, ma non aveva mai incassato tanto. Poi, a cinquant’anni, recitò per la prima volta in un franchise che non fosse d’animazione (sarebbero i film fatti in serie, con prequel e sequel): era Jumanji – Benvenuti nella giungla, e fu un successo enorme. Da lì è cambiata la sua carriera. Si può essere attori affermati nel sistema hollywoodiano anche senza partecipare a film che incassano molto, ma non si accede a ruoli da protagonisti o a film importanti senza averne fatto almeno qualcuno in carriera. 🔗 Leggi su Ilpost.it

jack black adesso fa il protagonista di blockbuster

© Ilpost.it - Jack Black adesso fa il protagonista di blockbuster

Approfondimenti su Jack Black

Jack Black e il suo rimpianto per Gli Incredibili: "Mi pento di aver detto no a quel ruolo"

Durante un’intervista a Capital FM, Jack Black ha condiviso di aver rifiutato un ruolo nel film animato Gli Incredibili, un’opportunità che oggi considera un rimpianto.

Anaconda | Il trailer finale del reboot con Jack Black e Paul Rudd

Sony Pictures ha rilasciato il trailer finale di Anaconda, il reboot del celebre film d'azione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Are We The Bad Guy | Silent Hill f - Part 6

Video Are We The Bad Guy ? | Silent Hill f - Part 6

Ultime notizie su Jack Black

Argomenti discussi: Anaconda: un’idea brillante, ma non va oltre quella | Recensione; Azione: La Prima Clip Ufficiale italiana del Film con Jack Black e Paul Rudd - HD; ANACONDA - MYmovies; Se proprio dobbiamo scegliere, di Anaconda ci teniamo l'originale.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.