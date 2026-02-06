Jack Black adesso fa il protagonista di blockbuster
Jack Black ha appena fatto un grande salto. Dopo anni passati a interpretare ruoli di secondo piano nelle commedie, ora è il protagonista di grandi blockbuster. Le case di produzione lo cercano per attirare il pubblico giovane e portare a casa grandi incassi. Black diventa così uno degli attori più richiesti nel cinema commerciale.
Dopo una carriera da comprimario di commedie, adesso è l'attore più richiesto per i film per ragazzi che puntano a incassare tantissimo Fino al 2017 Jack Black era un attore molto noto e amato, ma non aveva mai incassato tanto. Poi, a cinquant’anni, recitò per la prima volta in un franchise che non fosse d’animazione (sarebbero i film fatti in serie, con prequel e sequel): era Jumanji – Benvenuti nella giungla, e fu un successo enorme. Da lì è cambiata la sua carriera. Si può essere attori affermati nel sistema hollywoodiano anche senza partecipare a film che incassano molto, ma non si accede a ruoli da protagonisti o a film importanti senza averne fatto almeno qualcuno in carriera. 🔗 Leggi su Ilpost.it
