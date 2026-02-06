Italpress lancia Primo Piano Europa il nuovo format tv sull’Unione Europea

Italpress ha lanciato “Primo Piano Europa”, un nuovo programma televisivo dedicato all’attualità europea. La trasmissione offre approfondimenti e interviste con protagonisti delle istituzioni e della politica dell’Unione Europea.

Italpress presenta “Primo Piano Europa”, il nuovo format TV dedicato all’attualità europea, con approfondimenti e interviste a esponenti e protagonisti delle istituzioni e della politica dell’Unione. A guidare il racconto e il confronto dagli studi di Bruxelles Claudio Brachino, con l’obiettivo di offrire chiavi di lettura chiare e strumenti di comprensione sui principali dossier. In ogni episodio è previsto un contributo di SWG e Polling Europe, con dati e trend utili a interpretare gli scenari e gli orientamenti dell’opinione pubblica sugli argomenti al centro dell’agenda europea, e un focus a cura del Comitato delle Regioni, l’organismo che rappresenta gli enti locali e le regioni di tutta l’Unione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

