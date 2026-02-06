Italpress ha lanciato “Primo Piano Europa”, un nuovo programma televisivo dedicato all’attualità europea. La trasmissione offre approfondimenti e interviste con protagonisti delle istituzioni e della politica dell’Unione Europea.

Italpress presenta “Primo Piano Europa”, il nuovo format TV dedicato all’attualità europea, con approfondimenti e interviste a esponenti e protagonisti delle istituzioni e della politica dell’Unione. A guidare il racconto e il confronto dagli studi di Bruxelles Claudio Brachino, con l’obiettivo di offrire chiavi di lettura chiare e strumenti di comprensione sui principali dossier. In ogni episodio è previsto un contributo di SWG e Polling Europe, con dati e trend utili a interpretare gli scenari e gli orientamenti dell’opinione pubblica sugli argomenti al centro dell’agenda europea, e un focus a cura del Comitato delle Regioni, l’organismo che rappresenta gli enti locali e le regioni di tutta l’Unione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Italpress lancia “Primo Piano Europa”, il nuovo format tv sull’Unione Europea

Approfondimenti su Primo Piano Europa

Italpress ha presentato il nuovo programma televisivo “Primo Piano Europa”, dedicato all’attualità dell’Unione Europea.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Primo Piano Europa

Argomenti discussi: Italpress lancia Primo Piano Europa, il nuovo format tv sull’Unione Europea; Italpress lancia Primo Piano Europa, format TV sull’attualità Ue con Brachino; Italpress lancia Primo Piano Europa, il nuovo format tv sull'Unione Europea; ‘Primo Piano Europa’, Italpress lancia il nuovo format tv sull’Unione Europea.

Italpress lancia Primo Piano Europa, il nuovo format tv sull’Unione EuropeaItalpress presenta Primo Piano Europa, il nuovo format TV dedicato all’attualità europea, con approfondimenti e interviste a esponenti e protagonisti delle istituzioni e della politica dell’Unione. ilsole24ore.com

Primo Piano Europa – Puntata del 4 febbraio 2026BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Nella prima puntata di Primo Piano Europa, Claudio Brachino, negli studi di Bruxelles del Parlamento Europeo, intervista g ... italpress.com

Telesveva. . +++ IL TG DI TELESVEVA +++ IN PRIMO PIANO L’AUTO INCENDIATA AD UN GIORNALISTA A BARLETTA, LA PROCURA DI TRANI APRE UN’INCHIESTA – A MOLFETTA E’ MISTERO SU DI UNA PRESUNTA SPARATORIA AVVENUTA QUEST facebook

Abbiamo presentato in Ambasciata Primo Piano Europa, il nuovo format TV di Italpress: un modo semplice e diretto per raccontare la politica europea agli italiani, con informazioni chiare e verificate. x.com