Italian Uppercut #217 – SAJ Evil Eye Report

Da zonawrestling.net 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi vi raccontiamo la serata di sabato al Magnete di Milano, dove si è svolto il nuovo appuntamento con l’evento SAJ Evil Eye. Per la prima volta, Matteo Iadarola ha presentato il suo report sulla scena italiana, portando in pista un pubblico appassionato e numeroso. La serata ha visto protagonisti artisti che hanno dato il massimo, con un’atmosfera intensa e coinvolgente.

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, per la prima volta ospito il buon Matteo Iadarola con il Report di  SAJ Evil Eye, andato in scena  Sabato 31 Gennaio  al  Magnete  di Milano. Il 31 gennaio è iniziato il 2026 targato Squash a Jobber Wrestling e, per il secondo anno di fila ha tenuto il primo show presso il Magnete di Milano; un evento con grandi aspettative e che ha registrato sold out in soli sei giorni a seguito dell’annuncio della presenza di Tetsuya Naito, uno dei volti che ha fatto la storia della NJPW negli ultimi dieci anni. Lo show inizia con l’ingresso dello special ring announcer della serata Emanuele Cucurnia, che carica il pubblico e ci ricorda che contemporaneamente si sta tenendo WWE Royal Rumble e consiglia di evitare di fare spoiler nel rispetto di chi vorrà vederselo una volta tornato a casa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

italian uppercut 217 8211 saj evil eye report

© Zonawrestling.net - Italian Uppercut #217 – SAJ Evil Eye Report

Approfondimenti su SAJ Evil Eye

Italian Uppercut #214 – SAJ Final Bout #4 Report

Italian Uppercut #216 – RWA New Era Report

L'Italian Uppercut #216 apre il 2026 con un focus sulla scena italiana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.