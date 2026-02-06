Italia-UsaMeloni vede Vance | rapporto solido condividiamo valori Occidente

La premier Meloni ha incontrato oggi il vice presidente Usa J.D. Vance a Milano. Durante l’incontro, hanno confermato il rapporto solido tra Italia e Stati Uniti e hanno parlato di valori condivisi dell’Occidente. Prima di Vance, Meloni aveva ricevuto anche l’Emiro del Qatar e il presidente polacco. La visita di Vance segna un momento importante nelle relazioni tra i due paesi.

Milano, 6 feb. (askanews) – Prima l'Emiro del Qatar, poi il vice presidente Usa J.D, Vance, infine il presidente polacco. L'inaugurazione delle Olimpiadi invernali diventa per Giorgia Meloni l'occasione per un giro di colloqui bilaterali in cui risalta il tempo trascorso dalla premier con il vice di Donald Trump. Da programma doveva essere un'ora e mezza, tra colloquio bilaterale e successivo pranzo. Diventano invece quasi tre ore, al termine delle quali la nota diffusa da paalzzo Chigi parla di "comune visione sulle sfide globali". Per la stampa solo una breve battuta all'arrivo dell'ospite: "Ci siamo incontrati col vicepresidente l'ultima volta a Roma in occasione dell'inaugurazione del papato di papa Leone e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi.

