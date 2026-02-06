Italia la forza delle donne

L’Italia si prepara a vivere un’Olimpiade tutta al femminile. Ormai non fa più notizia, perché le donne italiane sono protagoniste e portano in alto i colori azzurri con forza e determinazione. Le squadre femminili sono pronte a dare il massimo, insieme agli uomini, ma questa volta il focus è sulle atlete che sfidano i propri limiti, portando in scena una vera e propria sfida di talento e passione.

Sarà l'Olimpiade delle donne, e ormai per fortuna non è neanche più una notizia. Dici azzurro e la speranza si declina subito al femminile, senza nulla togliere ai nostri uomini in lizza con monumentali e legittime ambizioni da medaglia. Già ieri, in un antipasto di Giochi elettrizzante in attesa della cerimonia di apertura odierna, l'Italia a cinque cerchi ha avuto i primi acuti, con quote rosa che si sono imposte da sé. Si è già fatta un po' di storia con la vittoria dell'hockey: davanti agli oltre 9mila spettatori dell'Arena Santagiulia di Milano, l'Italia si è sbarazzata della quotatissima Francia per 4-1.

