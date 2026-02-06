Italia in lutto addio Presidente! Fine di un’epoca

Italia in lutto. A Roma si è spento Cesare Ruperto, uno dei pilaschi della giurisprudenza italiana. Aveva cento anni e lascia un vuoto difficile da colmare. La sua morte segna la fine di un’epoca per il mondo legale e per il Paese intero.

Si è spento a Roma all’età di cento anni Cesare Ruperto, figura di riferimento della giurisprudenza italiana nonché presidente emerito della Corte costituzionale. La sua scomparsa rappresenta la conclusione di una vita dedicata al servizio delle istituzioni e alla tutela della legalità. Ruperto è stato un magistrato di altissimo profilo, stimato per il suo rigore intellettuale e la sobrietà che lo hanno contraddistinto nel panorama giuridico e politico nazionale. Nato a Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia, il 28 maggio 1925, Ruperto ha iniziato la sua carriera nella magistratura ordinaria, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Approfondimenti su Cesare Ruperto

L’Italia piange un’espressione importante della sua storia.

