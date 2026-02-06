In Israele, la polemica si accende ancora. Gideon Levy denuncia come nessun politico dica chiaramente cosa è successo a Gaza, né si veda un gesto di pentimento per le azioni dell’IDF. La maggior parte della società e dell’Occidente restano in silenzio di fronte a quanto accaduto. La questione rimane aperta, senza una presa di responsabilità ufficiale.

Gideon Levy lamenta che in Israele non c’è nessun politico che ammetta lo scempio consumato dall’IDF (e non solo) a Gaza; né nella società si assiste a un mea culpa per un genocidio consumato nella complicità della quasi totalità dell’Occidente. In particolare, il suo è un appello a un politico di sinistra, Yair Golan, che pure in passato ha fatto dichiarazioni coraggiose su quanto stava avvenendo a Gaza – i soldati “ uccidono i bambini per hobby ” – perché, da oppositore del sistema, si faccia carico di questa responsabilità nazionale. Non accadrà, sembra, almeno è quel che ritiene uno sconsolato Levy; ma restano le righe che ha scritto, al solito, di grande onestà intellettuale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Israele: la nazione “vittima” che non porta il peso del genocidio

Approfondimenti su Gaza Israele

Questa sera Desio torna in campo contro Capo d’Orlando, dopo una settimana di stop forzato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Francesca Albanese racconta la situazione Gaza: Non è guerra, ma genocidio

Ultime notizie su Gaza Israele

Argomenti discussi: Nel Giorno della Memoria volantino antisemita contro Marco Carrai, console onorario di Israele.

Israele bombarda i campi profughi, a Gaza orrore senza fineDall’entrata in vigore del cessate il fuoco, il 10 ottobre 2025, Israele ha ucciso più di 500 palestinesi a Gaza e ne ha feriti altri 1.400 ... unita.it

"Il popolo di Israele e il mondo intero sono in soggezione di fronte all'enorme eroismo dei cittadini iraniani. Tutti speriamo che la nazione persiana venga presto liberata dal giogo della tirannia", ha dichiarato il premier israeliano Netanyahu. Sin da quando son facebook