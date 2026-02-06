Mediaset cambia ancora il suo palinsesto all’ultimo minuto. La rete ha spostato alcune puntate di programmi e film, senza preavviso, creando scompiglio tra gli spettatori. La decisione prende tutti di sorpresa e alimenta le polemiche sui social.

Nuovo intervento sul palinsesto di Mediaset, che modifica la collocazione di alcuni titoli in prima serata. La variazione riguarda in particolare la distribuzione settimanale delle fiction su Canale 5, con l’obiettivo di ridefinire le serate di maggiore interesse e consolidare la proposta nel prime time. Il cambiamento principale interessa Io sono Farah, che da questa settimana viene programmata al venerdì sera. Parallelamente, Colpa dei sensi, con Gabriel Garko e Anna Safroncik, viene riposizionata al martedì. La scelta modifica la scansione abituale seguita dagli spettatori nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Io sono Farah”, pubblico avvisato: Mediaset ha deciso così. All’ultimo momento

Approfondimenti su Mediaset Palinsesto

Questa sera Mediaset cambia nuovamente il palinsesto, con una modifica improvvisa nel prime time.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Io sono Farah .Vera confessa a Mehmet che Tahir è suo fratello !

Ultime notizie su Mediaset Palinsesto

Argomenti discussi: Prima serata stravolta, fan in allarme: brutte notizie per Io sono Farah; Io sono Farah, le anticipazioni delle puntate del 3 febbraio; Io sono Farah, le trame della settimana dal 9 al 13 febbraio; Io sono Farah, le trame dal 26 al 30 gennaio 2026.

Io Sono Farah: ecco dove vedere tutte le puntate della dizi in streamingIo sono Farah conquista il pubblico italiano ; la serie è in onda su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity e Prime Video. serial.everyeye.it

Io sono Farah verso la chiusura su Canale 5: ecco quando e perchéIo sono Farah è tra le serie tv che stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. Le vicende di una dottoressa iraniana e del figlio gravemente ... ilsipontino.net

ATTENZIONE: Il nuovo serale di #IoSonoFarah andrà in onda domani sera, venerdì 6 febbraio, e non più martedì prossimo. Per la prossima settimana potrebbe rimanere ancora al venerdì, ma vi aggiorneremo nei prossimi giorni. Non perdete dunque l’appunt facebook