Nelle prossime puntate di Io Sono Farah, Vera Akinci scoprirà che il marito Ali Galip ha lasciato il 25% delle azioni della società in eredità a Gönül Ko?aner, la giovane nuora. Un colpo di scena che cambia gli equilibri in famiglia e apre nuovi scenari.

© US Mediaset Grosso colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate di Io Sono Farah. Vera Akinci scopre infatti con estremo sgomento che il marito Ali Galip ha lasciato in eredità il 25% dell’azioni della società, che condivide con Behnam Azadi, alla giovane nuora Gönül Ko?aner. Una situazione che spiazza Vera, ma anche Behnam, che a quel punto decide di ricattare Gönül, minacciando di rivelare a tutti quanti che è stata lei ad uccidere Ali Galip, insieme a Farah e Bade, se non gli venderà le quote. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 lunedì al venerdì alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Io Sono Farah, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: Gönül eredita le quote di Ali Galip

Ecco le anticipazioni delle prossime puntate di Io Sono Farah.

