Io sono Farah a sorpresa in prima serata venerdì 6 febbraio

Venerdì sera, Canale 5 ha scelto di spostare la fiction con Gabriel Garko. La decisione arriva inaspettatamente, poco prima della messa in onda, per evitare di sfidare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. La puntata di Farah andrà in onda in un orario diverso rispetto al previsto. La mossa ha sorpreso molti spettatori, che si aspettavano di vedere il loro episodio preferito come previsto.

Sorpresa inaspettata per i fan di Io sono Farah. Canale 5 ha deciso di regalare un nuovo appuntamento in prima serata alla serie tv tuca, adattamento della telenovela argentina La Chica que limpia e diventata The Cleaning Lady negli USA. Io sono Farah sarà quindi in onda questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, sostituendo la fiction con Gabriel Garko, Colpa dei Sensi, che così evita di scontrarsi con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali. A meno di nuove variazioni nel palinsesto, la seconda puntata di Colpa dei Sensi sarà in onda martedì 10 febbraio prendendo il posto proprio di Io sono Farah, normalmente trasmessa il martedì sera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

