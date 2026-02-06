La direttrice marketing di TreValli Cooperlat, Milvia Panico, invita i ragazzi a osservare il mondo attraverso la lettura del quotidiano cartaceo. Per lei, portare un giornale nelle scuole e far scrivere i giovani su ciò che leggono rappresenta un gesto di grande valore e di forte responsabilità culturale. Una proposta che punta a stimolare la curiosità e il pensiero critico dei più giovani.

Portare un quotidiano cartaceo nelle scuole e farvi scrivere i ragazzi secondo Milvia Panico, Direttrice Marketing TreValli Cooperlat, è "un’iniziativa di grandissimo valore e di forte responsabilità culturale. Significa rallentare il ritmo, invitare i ragazzi a soffermarsi, a toccare con mano l’informazione, a leggerla con attenzione. Il lavoro dei giornalisti è prezioso proprio perché non si limita a restituire una fotografia oggettiva della realtà, ma offre chiavi di lettura, riflessioni, prospettive che aiutano a sviluppare il pensiero critico. Osservare il mondo, interpretarlo e restituirlo con parole proprie: un esercizio fondamentale per diventare cittadini consapevoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

