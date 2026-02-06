Intesa tra le Arciconfraternite dei Pellegrini e dei Bianchi | Così rilanceremo la Pignasecca
A Napoli, domenica, le Arciconfraternite dei Pellegrini e dei Bianchi sigleranno un accordo per rilanciare la zona della Pignasecca. Le due confraternite hanno deciso di unire le forze per promuovere eventi culturali e sociali, con l’obiettivo di valorizzare uno dei quartieri più vivaci della città. L’intesa punta a rafforzare la solidarietà e a portare nuova vita in questa zona storica.
Insieme per la cultura e il sociale e per promuovere i valori della solidarietà. L'Arciconfraternita dei Pellegrini e la Real Compagnia ed Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo domenica a Napoli sigleranno ufficialmente un accordo di collaborazione. L'appuntamento è alle 11:30 nella Sala del Mandato dell'Arciconfraternita dei Pellegrini (ingresso dall'ospedale). L'accordo nasce dall'intento comune di valorizzare l'impegno sociale e promuovere la crescita culturale del territorio. In particolare, le due storiche istituzioni puntano a realizzare progetti che coinvolgano la cittadinanza e che siano espressione della loro vocazione al servizio e alla promozione dei valori culturali e cristiani.
