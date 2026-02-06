Intervista a Marco Pellegrini musicista e docente | uno dei primi in Italia ad aprire una scuola per batteristi e percussionisti

Marco Pellegrini apre ufficialmente una scuola dedicata a batteristi e percussionisti in Italia. È uno dei primi a farlo nel paese, portando la sua esperienza decennale direttamente nelle aule. La nuova struttura si rivolge a chi vuole imparare o migliorare la tecnica, e punta a diventare un punto di riferimento per la musica in Umbria. Pellegrini, che da anni insegna e si esibisce, dice di voler trasmettere passione e competenza ai giovani musicisti.

Marco Pellegrini rappresenta una delle figure più longeve e influenti della didattica della batteria in Umbria. La sua storia attraversa decenni di musica suonata, insegnata e organizzata, dalla formazione in Svizzera agli studi al Conservatorio «F. Morlacchi», fino alla fondazione, nel 1985, della Stix Music School, una delle prime realtà italiane dedicate in modo specifico ai batteristi e ai percussionisti. Intorno a lui sono cresciuti musicisti affermati ed emergenti, mentre la sua attività didattica, oggi alimentata anche da centinaia di video e materiali digitali, continua a dialogare con una scena musicale in costante trasformazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

