Intervista a Marco Pellegrini musicista e docente | uno dei primi in Italia ad aprire una scuola per batteristi e percussionisti

Marco Pellegrini apre ufficialmente una scuola dedicata a batteristi e percussionisti in Italia. È uno dei primi a farlo nel paese, portando la sua esperienza decennale direttamente nelle aule. La nuova struttura si rivolge a chi vuole imparare o migliorare la tecnica, e punta a diventare un punto di riferimento per la musica in Umbria. Pellegrini, che da anni insegna e si esibisce, dice di voler trasmettere passione e competenza ai giovani musicisti.

Marco Pellegrini rappresenta una delle figure più longeve e influenti della didattica della batteria in Umbria. La sua storia attraversa decenni di musica suonata, insegnata e organizzata, dalla formazione in Svizzera agli studi al Conservatorio «F. Morlacchi», fino alla fondazione, nel 1985, della Stix Music School, una delle prime realtà italiane dedicate in modo specifico ai batteristi e ai percussionisti. Intorno a lui sono cresciuti musicisti affermati ed emergenti, mentre la sua attività didattica, oggi alimentata anche da centinaia di video e materiali digitali, continua a dialogare con una scena musicale in costante trasformazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Intervista a Marco Pellegrini, musicista e docente: uno dei primi in Italia ad aprire una scuola per batteristi e percussionisti Approfondimenti su Marco Pellegrini Crisi globale, ONU: “La scuola è uno dei primi pilastri a crollare” Risarcimento di 35mila euro ad una docente per i troppi anni di precariato. Parliamo della sentenza con Walter Miceli. INTERVISTA Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Marco Pellegrini Argomenti discussi: RIARMO, PELLEGRINI (M5S): PROSSIMO PASSO 10% PIL E RIARMO NUCLEARE?; M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: RIARMO, PELLEGRINI (M5S): PROSSIMO PASSO 10% PIL E RIARMO NUCLEARE?. Intervista a Marco Pellegrini, musicista e docente: uno dei primi in Italia ad aprire una scuola per batteristi e percussionistiMarco Pellegrini rappresenta una delle figure più longeve e influenti della didattica della batteria in Umbria. La sua storia attraversa decenni di musica ... laprimapagina.it Un brindisi ai 100 anni della signora Dina Galeotti di Pozzi! Nei giorni scorsi il presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini e l'assessore al sociale Stefano Pellegrini hanno consegnato un attestato alla neo centenaria. Una tradizione del Comune per fe facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.