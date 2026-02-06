Inter show la squadra di Chivu all’attacco | gol xG tiri…dominano in tutto
La squadra di Cristian Chivu continua a dominare in campo e nei numeri. Nell’ultima partita, i giocatori nerazzurri hanno messo sotto pressione gli avversari con tante occasioni, gol e tiri in porta. I dati confermano quanto visto in campo: l’Inter si mostra attiva e pericolosa in attacco, mantenendo un ritmo alto e un controllo totale della partita.
Inter News 24 Inter al top in tutti i numeri offensivi, i dati premiano la squadra di mister Cristian Chivu. Da applausi!. Il campionato di Serie A 20252026 ha un padrone indiscusso: l’ Inter. Sotto la guida tecnica di Cristian Chivu — l’ex difensore del “Triplete” nerazzurro, promosso alla guida della prima squadra dopo i successi con la Primavera e una convincente parentesi al Parma — il club meneghino sta riscrivendo le gerarchie del calcio italiano attraverso un gioco tanto spettacolare quanto concreto. Un attacco atomico: 52 reti e record di tiri. I dati statistici confermano una supremazia che va ben oltre la semplice classifica punti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Durante la partita allo Stadio Ennio Tardini, la squadra di Chivu ha dimostrato un controllo evidente del gioco, evidenziato dai numeri di possesso palla, tiri in porta e Expected Goals (XG).
