Inter show la squadra di Chivu all’attacco | gol xG tiri…dominano in tutto

La squadra di Cristian Chivu continua a dominare in campo e nei numeri. Nell’ultima partita, i giocatori nerazzurri hanno messo sotto pressione gli avversari con tante occasioni, gol e tiri in porta. I dati confermano quanto visto in campo: l’Inter si mostra attiva e pericolosa in attacco, mantenendo un ritmo alto e un controllo totale della partita.

Il campionato di Serie A 20252026 ha un padrone indiscusso: l' Inter. Sotto la guida tecnica di Cristian Chivu — l'ex difensore del "Triplete" nerazzurro, promosso alla guida della prima squadra dopo i successi con la Primavera e una convincente parentesi al Parma — il club meneghino sta riscrivendo le gerarchie del calcio italiano attraverso un gioco tanto spettacolare quanto concreto. Un attacco atomico: 52 reti e record di tiri. I dati statistici confermano una supremazia che va ben oltre la semplice classifica punti.

Durante la partita allo Stadio Ennio Tardini, la squadra di Chivu ha dimostrato un controllo evidente del gioco, evidenziato dai numeri di possesso palla, tiri in porta e Expected Goals (XG).

