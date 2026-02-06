Inter ruption idrica a Ortona | comune informa sui ritmi di ripristino dei servizi

Il comune di Ortona ha annunciato una nuova interruzione dell’acqua che durerà due giorni. L’acqua non sarà disponibile tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio. I residenti devono prepararsi a questa sospensione, che riguarda l’intera città. Il Comune sta lavorando per ripristinare il servizio il prima possibile.

**Ortona, 6 febbraio 2026 – Una nuova interruzione idrica è stata comunicata al comune di Ortona, in provincia di Chieti, per un periodo di due giorni, con l’acqua che non sarà disponibile tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio.** La Sasi, azienda responsabile del sistema idrico nella zona, ha annunciato l’interruzione con un messaggio ufficiale che chiarisce la causa: si tratta di un intervento non differibile, effettuato a causa di un controllo interno riconducibile a situazioni di disagio per gli utenti durante l’orario di massima consumazione della risorsa. Il comune ha rilasciato un comunicato in cui specifica che l’interruzione riguarda la zona capoluogo di Ortona, e che l’operazione andrà a completarsi alle ore 22 di domenica 8 febbraio con il ritorno alla fornitura, previsto per le 6 di lunedì 9.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

