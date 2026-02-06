Inter presentata la lista Uefa | nessuna novità vista l’assenza del mercato

Questa mattina l’Inter ha ufficializzato la sua lista UEFA per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Nessuna sorpresa, perché non ci sono stati movimenti di mercato a gennaio. La formazione resta sostanzialmente invariata rispetto a quella presentata all’inizio della competizione. I nerazzurri si preparano a giocarsi il tutto per tutto con la rosa attuale.

Lista UEFA Inter. Nessuna novità dal mercato di gennaio e, di riflesso, nessun cambiamento nella lista UEFA dell'Inter per la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League. I nerazzurri affronteranno i playoff senza modifiche rispetto all'elenco depositato a inizio stagione. La doppia sfida contro il BodøGlimt è in programma con l'andata fissata per il 18 febbraio in Norvegia e il ritorno a San Siro il 26 febbraio. Come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, l'unico giocatore uscito a gennaio, Palacios, non era già stato inserito nella lista UEFA nemmeno a settembre, rendendo quindi superfluo qualsiasi aggiornamento.

