Kolarov si è presentato allo stadio come spettatore, ma con un occhio molto attento. Il vice di Chivu, ex difensore nerazzurro, ha assistito alla sconfitta della Juventus contro l’Atalanta nella partita di Coppa Italia. Nessuna apparizione pubblica, ma la sua presenza non è passata inosservata tra tifosi e addetti ai lavori.

Inter News 24 Inter Juventus, Kolarov ha assistito alla sconfitta bianconera nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il Derby d’Italia del 14 febbraio è già iniziato, almeno dietro le quinte. Mentre la squadra prepara i prossimi impegni sul campo, lo staff tecnico nerazzurro si è attivato per studiare ogni punto debole della Vecchia Signora. Come riportato da SportMediaset, ieri Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, era presente in tribuna alla New Balance Arena di Bergamo. Il serbo ha assistito dal vivo alla pesante sconfitta della Juventus, uscita battuta per 3-0 contro l’Atalanta: un’occasione preziosa per raccogliere dati tattici in vista della sfida che potrebbe decidere un pezzo di Scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Juventus, Kolarov si veste da “spia” nerazzurra: il vice di Chivu assiste alla sconfitta bianconera contro l’Atalanta

Approfondimenti su Inter Juventus

Dopo la sconfitta in Supercoppa, l’Inter torna a sorridere con una vittoria importante contro il Bologna.

L'Inter e il Derby d'Italia, dal campo al mercato: Kolarov studia la Juve, Ausilio sonda McKennie; Chivu ha parlato troppo: ecco perché al suo posto si è presentato Kolarov dopo Inter-Bologna.

