Inter Barella e Calhanoglu puntano la Juve | la tabella del rientro

In casa Inter i giocatori sono già concentrati sulla partita contro la Juventus. Barella e Calhanoglu cercano di recuperare in tempo per essere in campo, mentre il tecnico lavora per farli rientrare nella migliore forma possibile. La squadra si prepara con attenzione, consapevole che la sfida sarà decisiva per la corsa al titolo.

In casa Inter l’attenzione è già rivolta alla sfida scudetto contro la Juventus, nonostante l’imminente impegno di campionato contro il Sassuolo. Il focus della redazione è puntato sulle condizioni di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, i due pilastri del centrocampo nerazzurro attualmente fermi ai box. Stando alle indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, Cristian Chivu ha delineato il cronoprogramma per il loro rientro: entrambi dovrebbero tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo all’inizio della prossima settimana. L’assenza di impegni infrasettimanali tra la trasferta di Reggio Emilia e il big match di San Siro permetterà allo staff tecnico di gestire con estrema cautela il carico di lavoro ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

