Intelligenza artificiale nel campo dei tumori al seno | un possibile supporto? Una ricerca dice di sì

Nelle ultime settimane, studi e ricerche mostrano come l’intelligenza artificiale possa aiutare a individuare i tumori al seno in modo più precoce. I ricercatori stanno lavorando per sviluppare strumenti che analizzano i dati in modo più rapido e preciso rispetto ai metodi tradizionali. Se tutto va bene, tra qualche tempo potremmo vedere strumenti più efficaci nelle cliniche, capaci di salvare più vite.

Lo sviluppo dell’ intelligenza artificiale sta progredendo, in particolar modo nel campo scientifico e nella possibile rilevazione precoce di tumori al seno. L’utilizzo dell’IA potrebbe ridurre notevolmente i tempi di individuazione e, conseguentemente, l’attuazione repentina dei dovuti trattamenti. L’IA e il suo campo di applicazione: un supporto, non un sostituto. Una ricerca pubblicata su The Lancet ha condotto uno studio su oltre 100.000 donne tra i 40 e gli 80 anni, le quali hanno preso parte al programma di screening del tumore al seno tra aprile 2021 e dicembre 2022. Pare che, su questo numero di donne, l’IA sia stato in grado di individuare un numero inferiore di tumori al seno a crescita rapida e difficili da curare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

In Italia, nasce un nuovo approccio alla prevenzione del tumore al seno grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel giornalismo sta rivoluzionando il modo di lavorare dei professionisti dell'informazione.

