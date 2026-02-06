Dopo l’espulsione, un 52enne ha perso la testa e ha aggredito l’arbitro. La scena si è svolta in campo, dove l’uomo, arrabbiato per la decisione arbitrale, è entrato in campo e lo ha afferrato al collo. La vicenda si è conclusa con un Daspo di un anno per il tifoso, che si è reso protagonista di un gesto violento e ingiustificato.

Furioso per la decisione dell’arbitro, secondo quanto ricostruito, è entrato in campo e lo ha afferrato al collo. Dopo averlo riempito di insulti, il tesserato della squadra di casa era stato espulso. Ma questo, stando sempre a quanto ricostruito, non gli avrebbe impedito di tornare nuovamente nel rettangolo di gioco per continuare a protestare. Per un anno dovrà rimanere lontano dalle manifestazioni sportive e dovrà rispondere anche delle accuse di percosse e ingiurie. Il Daspo è stato disposto dal questore di Perugia a carico di un 52enne, dirigente dello Julia Spello Castello, squadra di calcio che milita in Prima Categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Insulta e aggredisce l’arbitro. La violenza dopo l’espulsione. Daspo di un anno a un 52enne

