Institute per Modica | indagati ex-dipendenti su responsabilità istituzionali e omissioni di INPS

Il Comune di Modica ha consegnato all’INPS una lista incompleta dei lavoratori di Servizi per Modica, la società pubblica che gestisce acqua e ambiente in città. Ora sono in corso verifiche sugli ex-dipendenti coinvolti, con l’ipotesi di responsabilità istituzionali e omissioni. La situazione rischia di complicarsi, anche perché le indagini puntano a chiarire se ci siano stati errori nella gestione dei dati e delle assunzioni.

**Il Comune di Modica ha trasmesso all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) una lista incompleta dei lavoratori della Servizi per Modica, una società a totale partecipazione pubblica con funzioni fondamentali per la gestione idrica e ambientale del territorio.** Questo errore, verificatosi nel novembre 2023, durante il trasferimento delle reti e degli impianti a Iblea Acque, ha generato un’omissione amministrativa che ancora oggi colpisce il diritto dei lavoratori a ottenere il TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Le conseguenze non riguardano soltanto il comune, ma si estendono anche all’INPS, che ha fornito informazioni contrastanti sulle registrazioni relative ai dipendenti esclusi.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Modica INPS Epstein e il potere: tra verità giudiziarie, omissioni istituzionali e un caso che resta incompleto "Non è un incidente, ci sono precise responsabilità istituzionali" L’evento in questione non può essere considerato un incidente, ma il risultato di responsabilità istituzionali ben definite.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.