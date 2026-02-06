Inseguimento in Romea carabinieri a caccia della Lotus che ha provocato l’incidente | l?ipotesi dell

I carabinieri di Mira sono ancora sulle tracce di una Lotus che ha provocato un incidente lungo la Romea. L’auto è scappata subito dopo aver tamponato una pattuglia dei militari, che aveva tentato di bloccarla. La polizia sta cercando due uomini usciti dal parcheggio dell’ipermercato Lando, poco prima dell’incidente. La situazione resta tesa mentre le forze dell’ordine cercano di capire se l’auto fosse coinvolta nella banda di tagliatori di ruote di cui si parla in zona.

**Inseguimento in Roma, i carabinieri a caccia della Lotus che ha provocato l’incidente: l’ipotesi della banda di tagliatori di ruote** Martedì sera, al via dell’inseguimento lungo la Romea, la polizia ha iniziato a cercare due uomini che avevano lasciato il parcheggio dell’ipermercato Lando a Mira, in seguito a un contatto con una pattuglia dei carabinieri. Le immagini del traffico, che ha visto un’inseguizione che ha portato fino a Chioggia, hanno lasciato un forte impatto: almeno due persone sono state coinvolte, tra cui un 31enne originario del Togo, residente a Dolo, che è rimasto ferito in un incidente causato da una Fiat Punto che si è schiantata nel fosso a causa del mancato controllo della guida.🔗 Leggi su Ameve.eu

I carabinieri di Mestre stanno cercando una Lotus bianca scappata dopo un inseguimento sulla Romea.

Inseguimento in Romea, carabinieri a caccia della Lotus che ha provocato l'incidente: l’ipotesi della banda di tagliatori di ruoteMIRA - I carabinieri di Mestre hanno aperto un’indagine per identificare gli uomini che, martedì sera, sono fuggiti a bordo di una Lotus bianca dopo essere stati avvicinati da ... ilgazzettino.it

Inseguimento lungo la Romea: auto pirata (una Lotus bianca) con 2 uomini incappucciati scappa dai carabinieri e manda nel fosso una PuntoMIRA (VENEZIA) - Prima la chiamata ai carabinieri per due uomini incappucciati che si aggiravano tra le auto nel parcheggio dell'ipermercato Lando di Mira, poi l'arrivo delle gazzelle ... ilgazzettino.it

