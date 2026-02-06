Gli adolescenti di oggi crescono in un mondo che si muove a mille all’ora. La velocità delle novità e le sfide quotidiane mettono alla prova la loro capacità di affrontare le paure. In questa realtà, insegnare loro a gestire la paura diventa una priorità.

Nappo* Nella società moderna gli adolescenti maturano in un mondo che corre veloce, dove tutto sembra possibile. In questa circostanza la paura è spesso vista come qualcosa di negativo, da evitare o nascondere. Eppure insegnare ai ragazzi, che poi sono in grandissima parte studenti, i limiti della paura è oggi più che mai necessario e in questo senso la scuola gioca un ruolo essenziale. Essa è un’emozione naturale e indispensabile: non nasce per inibire, ma per proteggerci. Ignorare la paura o, al contrario, lasciarsene governare, può portare a scelte sbagliate. Per questo motivo è importante aiutare gli adolescenti a identificarla, comprenderla e darle il giusto spazio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Insegniamo a governare la paura

