Insegnante di religione supplente riceve risarcimento dopo 20 anni di precariato scolastico

Dopo più di vent’anni di precariato, un insegnante di religione supplente di Macerata ha ricevuto finalmente un risarcimento. L’uomo, che ha lavorato per lungo tempo in una scuola del liceo Leopardi, ha visto riconosciuto il suo diritto a un’indennità dopo anni di attese e battaglie legali.

**Un insegnante di religione a Macerata, che ha svolto la sua attività in una scuola del liceo Leopardi per oltre vent’anni, è finalmente andato a finire con il risarcimento del danno per la precarietà.** È la sentenza del tribunale di Macerata, emessa il 6 febbraio 2026, a riconoscere l’illecità del sistema di contratti a tempo determinato utilizzato per coprire un incarico stabile. Il docente, che nel 2025 è stato riconosciuto come «lavoratore» a tutti gli effetti, si è visto condannato a ricevere il risarcimento per un periodo di dieci mensilità, oltre a differenze retributive, interessi, in seguito alla reiterazione dei contratti per oltre due decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu

