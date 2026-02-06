A Ancona, una scuola locale sta cambiando il modo di insegnare. Promuovono il valore dell’intelligenza artificiale e delle esperienze con le imprese. Gli studenti partecipano a progetti che mettono in primo piano l’applicazione pratica, cercando di prepararsi meglio al mondo del lavoro. La città si muove per rendere l’educazione più vicina alla realtà e più utile per i giovani.

**Iniziative scolastiche promuovono valore educativo nella didattica moderna: come si sta reinventando l’insegnamento** A Ancona, nel cuore della regione Marche, un’iniziativa scolastica sta ridefinendo il modo in cui si insegna, sottolineando il valore educativo di una pratica ormai consolidata: l’approccio all’intelligenza artificiale e alla formazione diretta con le imprese. Nelle scuole di Ancona, il segretario della Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Marco Pierpaoli, ha definito l’attività del Carlino “un’iniziativa di grande valore educativo e culturale”. Questo riconoscimento non è soltanto un commento, bensì un impegno strategico per far crescere una nuova generazione di giovani consapevoli e preparati a vivere in un mondo in continua evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

