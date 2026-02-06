Infortunio Conceicao | leggero sovraccarico per il portoghese Le sue condizioni e cosa filtra in vista di Juve Lazio

Da juventusnews24.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si sono diffuse alcune notizie sulle condizioni di Conceicao. Il portoghese ha subito un leggero sovraccarico e il suo impiego contro la Lazio è in forte dubbio. La sua presenza in campo dipende anche dalle prossime valutazioni dello staff medico.

Infortunio Conceicao, il portoghese ha rimediato un leggero sovraccarico e la sua presenza contro la Lazio è a forte rischio. Le ultime. La Continassa si trasforma in una sorta di infermeria sotto osservazione costante in vista del prossimo impegno di campionato. Al centro delle preoccupazioni dello staff tecnico e dei tifosi c’è l’esterno portoghese, la cui vivacità è diventata un elemento imprescindibile per lo scacchiere tattico di Luciano Spalletti. L’ infortunio di Conceicao, sebbene non sembri di natura grave, ha fatto scattare un campanello d’allarme che obbliga la Juventus a una gestione estremamente cauta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

