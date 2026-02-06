infortuni mortali sul lavoro grosseto in zona critica

Questa mattina a Grosseto si parla di più di un problema che non si ferma. Nel 2025, gli infortuni mortali sul lavoro in Toscana sono leggermente diminuiti, ma la situazione resta critica. Solo in questa provincia, i numeri ancora preoccupano. La regione ha registrato una riduzione dello 0,91%, passando da 47 incidenti, ma i rischi sul campo restano alti. La sicurezza dei lavoratori continua a essere un tema caldo, con molte aziende sotto osservazione.

GROSSETO Gli infortuni sul lavoro in Toscana nel corso del 2025 sono scesi dello 0,91%, passando dai 47.246 infortuni del 2024 a 46.813 del 2025, mentre gli infortuni mortali passano da 68 a 67, e le malattie professionali denunciate salgono da 13.714 a 16.452: lo affermano i dati diffusi dall’Inail. Secondo i dati la situazione è andata migliorando nelle province di Grosseto, Arezzo, Firenze, Livorno, Pistoia e Prato, ma gli infortuni sono aumentati nelle province di Lucca, Massa, Pisa e Siena. Ma se diamo uno sguardo a quelli mortali, con i suoi quattro registrati in provincia Grosseto si colloca al 41° posto per incidenza degli incidenti mortali sul numero di occupati, 99. 🔗 Leggi su Lanazione.it

