informazione cruciale per i giovanissimi

La Confcooperative Romagna-Estense ha preso il posto di Confcooperative, diventando partner storico del Carlino dal 10 novembre. La modifica riguarda la denominazione dell'associazione, che ora si presenta con un nuovo nome, senza cambiare la sua presenza sul territorio. La notizia interessa i giovani e le attività cooperative della zona, che ora avranno un punto di riferimento aggiornato e più forte.

Tra i partner storici del Carlino c’è Confcooperative, che dal 10 novembre scorso è diventata Confcooperative Romagna-Estense. "Continuiamo a sostenere il progetto – spiega il nuovo direttore Ruggero Villani – perché promuove valori che condividiamo profondamente". Il primo è quello dell’ informazione: "Un tema cruciale soprattutto per le nuove generazioni che sono spesso sommersi dalle notizie online, spesso false e poco verificate, e hanno bisogno di sapere quali sono supportate da fonti attendibili. Per questo è così importante che si avvicinino alla carta stampata e alla lettura dell’ informazione di qualità, così che possano maturare tutti gli strumenti per districarsi tra le fake news". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

