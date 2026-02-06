L’Italia affronta una nuova ondata di influenza, con un aumento dei casi tra i bambini. La rete di sorveglianza RespiVirNet segnala ancora numeri alti, anche se la diffusione sembra rallentare. Le infezioni respiratorie colpiscono principalmente i più piccoli, mentre le autorità monitorano attentamente l’andamento settimanale delle regioni e delle fasce di età.

Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età. In Italia, con la progressiva avanzata della stagione invernale, le infezioni respiratorie acute (ARI) mostrano una fase discendente nella diffusione secondo la rete di sorveglianza RespiVirNet. Durante l’ultima settimana monitorata, la trasmissione continua a coinvolgere principalmente le fasce pediatriche, con tendenze regionali e per età che meritano particolare attenzione. Il seguente aggiornamento fornisce i numeri chiave, la distribuzione nelle classi d’età, la ripartizione regionale e un confronto rispetto ai momenti di picco o di minimo nelle recenti stagioni influenzali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Influenza in Italia, i numeri della nuova ondata: bambini i più colpiti e incidenza ancora alta

Approfondimenti su Influenza Italia

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Influenza Italia

Argomenti discussi: Influenza, ISS: quasi 10 milioni di casi in Italia, contagi in calo ma ancora alti in due Regioni; Influenza K (febbraio 2026): sintomi, durata e cura; Influenza verso il picco: 10 milioni di italiani colpiti, il virus rallenterà tra fine febbraio e marzo; Influenza, dati in calo ma intensità alta in due regioni: il punto sui contagi.

Influenza, ISS: quasi 10 milioni di casi in Italia, contagi in calo ma ancora alti in due RegioniSecondo i nuovi dati RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dall’inizio della stagione influenzale i casi in Italia sfiorano i 10 milioni ... fanpage.it

L’influenza ora batte in ritirata, i liguri messi ko sono stati 50 milaGenova – L’influenza batte in ritirata, soprattutto in Liguria, anche se continua a farsi sentire. Almeno fino ai primi di marzo, quindi ancora per un mese e comunque dalla coda dell’autunno alla ... ilsecoloxix.it

Secondo le stime più recenti, oltre 10 milioni di italiani hanno già contratto influenza o altre infezioni respiratorie acute. facebook