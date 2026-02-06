Influenza ancora in calo infezioni 551mila casi in una settimana

L’incidenza dell’influenza in Italia resta in calo. Nella settimana dal 19 al 25 gennaio sono stati registrati circa 551 mila nuovi casi di infezioni respiratorie, con un’incidenza di 10 casi ogni 1.000 abitanti. La situazione sembra migliorare, anche se il numero di infezioni rimane ancora elevato rispetto ai periodi precedenti.

L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 19 gennaio al 25 gennaio, è stata pari a 10 casi per 1.000 assistiti, in diminuzione rispetto alle 11,3 della settimana precedente. Lo indica il rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi e da quest'anno in forma interattiva.

Durante le festività natalizie, si registra una diminuzione temporanea dei casi di influenza e infezioni respiratorie, con circa 820.

Nell’ultima settimana si registra un ulteriore calo delle infezioni respiratorie, tra cui l’influenza.

